Fenerbahçe Doğuş çok rahat!

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-80 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 20. galibiyetini elde etti. Demir İnşaat Büyükçekmece ise 16. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından Guduric ve Melli'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 27-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle Fenerbahçe Doğuş, 11. dakikanın içinde farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Savunmayı sertleştiren ve boyalı alandan sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 44-38 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, dış atışlardan arka arkaya bulduğu basketlerle 24. dakikada öne geçti: 48-47. Sloukas'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikada farkı 9 sayıya (57-48) kadar çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 66-59 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Walker ile sayılar bulan ev sahibi, 34. dakikada farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 70-73. Oğulcan Baykan'ın sportmenlik dışı faulü sonrası Sloukas'ın sayılarıyla sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 73-84. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 88-80 galip ayrıldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural, Ali Şakacı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 26, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 10, Robinson 7, Kairys 4, Oğulcan Baykan, Simpson 5, İlkan Karaman 6, Stojanovski 8, Merthan Mutlu

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Thompson 10, Sloukas 10, Nunnally 11, Sinan Güler 4, Datome 16

1. Periyot: 20-27

Devre: 38-44

3. Periyot: 59-66