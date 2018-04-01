Portakal mevsimi – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Portakal mevsimi

    Portakal mevsimi

    Kanarya'da UEFA ile yapılan anlaşmalar gereği yüksek maliyetli transferler yine çok beklenmiyor.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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