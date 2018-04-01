"En inandığım sezon"
F.Bahçe’de ilk devrenin sonundaki gibi yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya geldi. Kaptan Volkan “En çok inandığım sezon. Rakipler puan kaybedecek. Biz 8 maçımızı alalım yeter” dedi
Kanarya'da sezonun bitimine 8 hafta kala birlik-beraberlik toplantıları başladı. İlk devrenin sonundaki yemeklerin ardından Fenerbahçe galibiyet serisi yakalayarak zirve ile arasındaki farkı kapatmıştı. Bir kez da liderin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler yine yemekte buluştu. Kandilli'deki yemeğe yöneticiler Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Takım adına konuşan kaptan Volkan Demirel şampiyonluk yarışından kesinlikle kopmadıklarını söyledi. Volkan Demirel "Önümüzde alabileceğimiz 2 kupa var. Bu takım hem ligi hem de kupayı alabilecek kapasitede. Bu sezon birçok şanssızlık yaşadık ama iyi bir takımız. Rakiplerimiz kesinlikle puan kaybedecek. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz çıkıp Fenerbahçe gibi oynarsak o tribünler dolar ve şampiyon oluruz. Kariyerim boyunca şampiyonluğa en inandığım sezonlardan biri bu" dedi.
JANSSEN SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısındaki performansıyla tribünlerin sevgilisi olan Vincent Janssen sakatlıktan yavaş yavaş dönüyor.
Hollandalı futbolcu saha çalışmalarına başladı. Başarılı oyuncunun tam dönüş tarihi belirsiz. 19 Nisan'daki Beşiktaş ile oynanacak kupa rövanşı için bir umut var.
HADİ YAPALIM
Toplantıda Şili'li Mauricio İsla da söz aldı. Tecrübeli sağ bek "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Milli maçlar için gittik ve geri döndük. Evde olmak güzel. Oradaki işimiz bitti şimdi asıl işimize dönme zamanı. Haydi hep birlikte işimizi yapalım" ifadelerini kullandı. Söz alan kaptanlardan Mehmet Topal da geçmişte birlik ve beraberlik ruhunu yakaladıklarında hep başarılı olduklarını hatırlattı. Tecrübeli oyuncu "Kalan 8 haftada herkes sadece işini düşünsün. Biz 24 puanı alabilecek takımız" dedi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ
Kanarya'nın stoperi Roman Neustadter yemekte, FB TV mikrofonlarına konuştu. Rus oyuncu "Böyle yemekler takım birlikteliği için her zaman çok güzeldir ve önemlidir. Tesislerde hep beraberiz ama dışarıda da birlikte olmak güzel. Kayseri ile çok önemli bir maça çıkacağız. Deplasmanda kazanıp 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.
JANSSEN SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısındaki performansıyla tribünlerin sevgilisi olan Vincent Janssen sakatlıktan yavaş yavaş dönüyor.
Hollandalı futbolcu saha çalışmalarına başladı. Başarılı oyuncunun tam dönüş tarihi belirsiz. 19 Nisan'daki Beşiktaş ile oynanacak kupa rövanşı için bir umut var.
HADİ YAPALIM
Toplantıda Şili'li Mauricio İsla da söz aldı. Tecrübeli sağ bek "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Milli maçlar için gittik ve geri döndük. Evde olmak güzel. Oradaki işimiz bitti şimdi asıl işimize dönme zamanı. Haydi hep birlikte işimizi yapalım" ifadelerini kullandı. Söz alan kaptanlardan Mehmet Topal da geçmişte birlik ve beraberlik ruhunu yakaladıklarında hep başarılı olduklarını hatırlattı. Tecrübeli oyuncu "Kalan 8 haftada herkes sadece işini düşünsün. Biz 24 puanı alabilecek takımız" dedi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ
Kanarya'nın stoperi Roman Neustadter yemekte, FB TV mikrofonlarına konuştu. Rus oyuncu "Böyle yemekler takım birlikteliği için her zaman çok güzeldir ve önemlidir. Tesislerde hep beraberiz ama dışarıda da birlikte olmak güzel. Kayseri ile çok önemli bir maça çıkacağız. Deplasmanda kazanıp 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:51
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