8’de 8 yapalım
Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım yemekte oyuncularla yakından ilgilendi.
Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım yemekte oyuncularla yakından ilgilendi. Yıldırım "İyi takımız. Kimse konuşmasa da şampiyonluğun en büyük adayıyız. Biz yönetim olarak sizlere güveniyoruz. Maddi-manevi yanınızdayız. 8'de 8 yapalım, şampiyon oluruz" dedi. Yıldırım, Slovakya Milli Takımı'nda yüzüne gelen topla bilincini kaybeden Skrtel ile de bir süre sohbet etti. Skrtel "Rahat olun ben iyiyim ve oynarım" dedi.
EKŞİOĞLU: SİZE GÜVENİYORUZ
Sarı-lacivertli idareci İlhan Ekşioğlu da futbolculara moral desteği verdi. İlhan Ekşioğlu "Biz yönetim olarak sizlere güveniyoruz, inancımız da sonsuz. Önümüzde 8 final maçı var. Bu karşılaşmaları kazanırsak da şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:53
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