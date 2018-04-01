Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım yemekte oyuncularla yakından ilgilendi. Yıldırım "İyi takımız. Kimse konuşmasa da şampiyonluğun en büyük adayıyız. Biz yönetim olarak sizlere güveniyoruz. Maddi-manevi yanınızdayız. 8'de 8 yapalım, şampiyon oluruz" dedi. Yıldırım, Slovakya Milli Takımı'nda yüzüne gelen topla bilincini kaybeden Skrtel ile de bir süre sohbet etti. Skrtel "Rahat olun ben iyiyim ve oynarım" dedi.

EKŞİOĞLU: SİZE GÜVENİYORUZ

Sarı-lacivertli idareci İlhan Ekşioğlu da futbolculara moral desteği verdi. İlhan Ekşioğlu "Biz yönetim olarak sizlere güveniyoruz, inancımız da sonsuz. Önümüzde 8 final maçı var. Bu karşılaşmaları kazanırsak da şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.