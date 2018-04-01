8’de 8 yapalım – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    8’de 8 yapalım

    8’de 8 yapalım

    yöneticisi yemekte oyuncularla yakından ilgilendi.

    yöneticisi yemekte oyuncularla yakından ilgilendi. Yıldırım "İyi takımız. Kimse konuşmasa da şampiyonluğun en büyük adayıyız. Biz yönetim olarak sizlere güveniyoruz. Maddi-manevi yanınızdayız. 8'de 8 yapalım, şampiyon oluruz" dedi. Yıldırım, Slovakya 'nda yüzüne gelen topla bilincini kaybeden Skrtel ile de bir süre sohbet etti. Skrtel "Rahat olun ben iyiyim ve oynarım" dedi.

    EKŞİOĞLU: SİZE GÜVENİYORUZ
    Sarı-lacivertli idareci da futbolculara moral desteği verdi. "Biz yönetim olarak sizlere güveniyoruz, inancımız da sonsuz. Önümüzde 8 final maçı var. Bu karşılaşmaları kazanırsak da şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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