Ben Arfa’da hiç umut yok
Sarı-lacivertlilerin son 3 transfer döneminde renklerine katmak için uğraştığı Hatem Ben Arfa konusunda artık umudu kalmadı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:54
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