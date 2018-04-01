Ben Arfa’da hiç umut yok – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Ben ’da hiç umut yok

    Ben Arfa’da hiç umut yok

    Sarı-lacivertlilerin son 3 döneminde renklerine katmak için uğraştığı Ben konusunda artık umudu kalmadı.

    Sarı-lacivertlilerin son 3 döneminde renklerine katmak için uğraştığı Ben konusunda artık umudu kalmadı. Ben Arfa, 'den ayrılacağını açıklasa da menajeri net konuştu: "Oyuncum 'e ya da 'ye gitmeyecek. Nice'e de dönmeyecek"
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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