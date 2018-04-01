Elif Elmas’a kanca attılar – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    ’a kanca attılar

    Elif Elmas’a kanca attılar

    Kanarya'nın büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı 'a Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor.

    Kanarya'nın büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı 'a Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor. 'un ardından Feyenoord da 18 yaşındaki genç yeteneğe kanca attı. F.Bahçe, Elif'i bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor, gelişimi açısından kiralama formülüne ise sıcak bakıyor.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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