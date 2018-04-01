Elif Elmas’a kanca attılar
Kanarya'nın büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Elif Elmas'a Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor.
Kanarya'nın büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Elif Elmas'a Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor. Borussia Dortmund'un ardından Feyenoord da 18 yaşındaki genç yeteneğe kanca attı. F.Bahçe, Elif'i bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor, gelişimi açısından kiralama formülüne ise sıcak bakıyor.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:56
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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