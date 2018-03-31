Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertliler, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:03
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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