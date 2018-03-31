Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    , maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıkları

    'in 27'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'in 27'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Sarı lacivertliler, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:03
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