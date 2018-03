Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı lacivertliler, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.