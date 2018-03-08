Volkan Demirel özür diledi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü, kupa maçında gördüğü kart nedeniyle aralarının gerildiği oyuncusuna hatalarını anlattı. Tecrübeli kaleci de hocasından özür diledi.
PAZAR GÜNÜ KALEDE OLABİLİR
Volkan'ın Beşiktaş maçındaki hatası nedeniyle para cezası aldığı, pazar günkü Yeni Malatya maçında kalede olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Öte yandan Akhisar maçı sonrası ilk antrenmanda birçok futbolcunun keyifsiz olduğunu gözlemleyen Kocaman, olaya hemen müdahale etti. Akhisar maçındaki mağlubiyetin sebebini "Maça geç girme" olarak açıklayan Kocaman, oyuncularından bunu tekrarlamamalarını istedi.
SABAH
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:21
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 12
Yorum
gssssssssss satın satın selcuk tolga yasın sınanla sampıyonlar lıgıne gıder besıktasın rekorunu kırar 10 tane yer donerız
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 7
Yorum
Şükrü Baba Akhisara yenilen bu takımdan hiç bir halt olmaz artık.Aykut havanda su döğüyor.Havanda sarımsak döğülür.Bunu öğret o futbol cahillerine emi!
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Daha bitmedi
Toplam 20
Yorum
migros sıradaki bahanen ne taçtan sonra çimlermi martılarmı saha çizgilerimi.ciddi travma yaşıyorsun
Volkan Demirel özür diledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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