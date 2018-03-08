Volkan Demirel özür diledi! – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    özür diledi!

    Volkan Demirel özür diledi!

    Fenerbahçe , kupa maçında gördüğü kart nedeniyle aralarının gerildiği oyuncusuna hatalarını anlattı. Tecrübeli kaleci de hocasından özür diledi.

    ile oynanan kupa maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek takımını Akhisar maçında yalnız bırakan ile arasındaki kırgınlık sona erdi. Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan'ın yaptığını anlamak çok zor. Bu hatalar affedilmez" diyen Kocaman'ın, idmanda da oyuncusuna düşüncelerini aktardığı öğrenildi. Kocaman'ın, "Seni oynatmayacağım iddiaları doğru değil. Ancak profesyonel bir kaleciye yakışmayan bir karttı" dediği, Volkan'ın da hocasından özür dileyerek, "Ben bu takımın kaptanıyım. Her şeyden önce F.Bahçeliyim. Hiçbir şey bu takımın şampiyonluğundan önemli değil" karşılığını verdiği belirtildi.

    PAZAR GÜNÜ KALEDE OLABİLİR
    Volkan'ın Beşiktaş maçındaki hatası nedeniyle para cezası aldığı, pazar günkü Yeni maçında kalede olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

    Öte yandan Akhisar maçı sonrası ilk antrenmanda birçok futbolcunun keyifsiz olduğunu gözlemleyen Kocaman, olaya hemen müdahale etti. Akhisar maçındaki mağlubiyetin sebebini "Maça geç girme" olarak açıklayan Kocaman, oyuncularından bunu tekrarlamamalarını istedi.

    SABAH
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan Demirel özür diledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN