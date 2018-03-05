Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik

İşte Aykut Kocaman'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları:



"ATAKLARIMIZ ŞUURSUZDU"

Maç öncesi söylediklerimin istemedim senaryonun olduğnu gördüm. Söylecek bir şey yok maçla ilgili. Maça giriş bizim için problemli oldu. Yediğimiz gol sezonun boyunca rastladığımı maçlardan biri gibi oldu. İlk gelen top kalede gol oldu. Onun dışında çaba çaba çaba düzeltmek için sonuçlandıramadığımız çabalar. Ama şu da bir gerçek kafamda olabilecek en kötü senary oldu. Büyük bası kurduk ancak avantaja çeviremedek. İkinci yarıda daha fazla oyunun düzenini bozulduğu şuursuz bir düzene girdiği bir maç oldu. Ne söylesem boş. En önemlisi maç öncesi söylediğim şeyin maça da yansıması yani kontrolü kaybetmemiz.

"ARTIK KONTROL BİZDE DEĞİL"

Liderle puan farkı 2 maça çıktı. Bu saatten sonra kendi elimizde değil en kötü tarafı bu. Kazanabileceğimiz bir yarışta direksiyonu kaybettik. bundan sonra rakiplerin kaybetmesini beklemekten başka çaremiz yok.



İnsan ne kadar profesyonel de olsa insan. İnişler çıkışlar hem zihinsel hem de ruhsal olarak oluyor. Başarının getirdiği haz bir haftanın hemen geçmesini istediğiniz dönemler olurken, bu tarz kayıplarda sahaya çıkmayı zorlaştıran dönemleri getiriyor. Bizim için kolay bir dönem değil.



"BU KADAR MI OLUR DEDİM"

Tam değişiklik yapacakken 2. gol geldi, 2-3 dakika durumu izlemek istedik. Psikolojim şuydu: 'Bu kadar mı olur?' Bunu dedim ve bu sefer biraz seyretmeye karar verdim. İçimden gelen duygu buydu.

"KUPA MAÇINDAKİ KIRMIZI KARTLAR AFFEDİLİR DEĞİL"

Yapılacak çok fazla bir şey yok. Esas olan oyuncuların bu konudaki zihinlerinin daha açık olması gerekliği. Bunu nasıl çevirebilirsiniz ceza veya para cezalarıyla bu söylediğiniz oyuncular tecrübeli. Eğer bunun farkında değillerse biz ne kadar onlarla konuşsak boş. Beşiktaş karşısındaki kupa maçındaki davranışlar diğerlerine kıyaslanınca pek affedilir değildi. Kupa maçı için söylüyorum özellikle. Konuşuyoruz, söylüyoruz ama ne söylesek boş. Hem bireysel hem davanış hataları sezonun her tarafında olumsuzdu bizim için.







"BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAÇ HIRSIZLIĞI OLDU"

"Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş ile ilk maçta verdiği 8 faulün 8'i de faul değil, 2 tanesi atağı kesen, 6 tanesi direkt altı pasın içine giren, seyircinin ve ortamın yarattığı fauller verdi. Fırat Aydınus, 2. yarının başında bir şey yaptı, taç hırsızlığı oldu. Daha önce hiç oldu mu, bilmiyorum. Hızlı kullandılar ve uğultu nedeniyle çeviremedi. Taç hırsızlığı oldu."