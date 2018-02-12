Usta kalemler F.Bahçe'nin galibiyetini yazdı

Rıdvan Dilmen: Riske girdi kazandı

Tam Aykut Kocaman'ın istediği gibi bir ilk yarı oynandı. Bunda sadece Kocaman'ın değil Abdullah Avcı'nın abartılı sakinliği de rol oynadı. Bazen teknik adamlar böylesi maçlara oyuncuları "Aman strese girmeyelim" diye hazırlar.

Ama elindeki kadro zaten tecrübeli Avcı'nın.

Kocaman'ın elindeki kadro da çok tecrübeli ve ikisi de sinüs-kosinüs ile çalışan teknik adamlar. Ve burada sürprizi yiyen Avcı oldu. Geride 2'ye 1 pas yaparken F.Bahçe üçlü baskıyla pozisyonlar buldu.

Birkaç şutun dışında Başakşehir'in tek pozisyonu Chedjou'nun kafası... F.Bahçe'nin ise gol dışında üç tane var ki, biri direkten döndü. Kısaca konsantrasyon 1-0 önde tamamladı ilk yarıyı diyebiliriz.