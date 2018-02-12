CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Usta kalemler F.Bahçe'nin galibiyetini yazdı

    Usta kalemler F.Bahçe'nin galibiyetini yazdı

    Rıdvan Dilmen: Riske girdi kazandı

    Tam Aykut Kocaman'ın istediği gibi bir ilk yarı oynandı. Bunda sadece Kocaman'ın değil Abdullah Avcı'nın abartılı sakinliği de rol oynadı. Bazen teknik adamlar böylesi maçlara oyuncuları "Aman strese girmeyelim" diye hazırlar.
    Ama elindeki kadro zaten tecrübeli Avcı'nın.
    Kocaman'ın elindeki kadro da çok tecrübeli ve ikisi de sinüs-kosinüs ile çalışan teknik adamlar. Ve burada sürprizi yiyen Avcı oldu. Geride 2'ye 1 pas yaparken F.Bahçe üçlü baskıyla pozisyonlar buldu.
    Birkaç şutun dışında Başakşehir'in tek pozisyonu Chedjou'nun kafası... F.Bahçe'nin ise gol dışında üç tane var ki, biri direkten döndü. Kısaca konsantrasyon 1-0 önde tamamladı ilk yarıyı diyebiliriz.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta kalemler F.Bahçe'nin galibiyetini yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN