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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Lig daha yeni başlıyor

    Lig daha yeni başlıyor

    , kader maçında ‘mükemmel’ oynadı. ’nun 2 golü ile kazanıp, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösterdi

    'de haftanın maçında , Medipol 'i deplasmanda 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle liderle puan farkını 2'ye indirirken, şampiyonluk yarışına heyecan getirdi. İki haftadır berabere kalan , karşılaşmaya hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Giuliano'nun şutunda top direği sıyırarak auta gitti. Brezilyalı yıldız, 19'da bu kez üst direğe takıldı. 32'de Giuliano'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan , soluyla topu tam köşeye gönderdi: 0-1.

    VOLKAN DEMİREL DEVLEŞTİ
    Devre biterken , önce Visca ardından Chedjou'nun pozisyonlarında iki geçit vermedi. İkinci yarıda Başakşehir beraberlik için yüklenirken, golü bulan taraf yine Fenerbahçe oldu. 56'da sağdan gelişen atakta Isla'nın ortasını Fernandao kafayla filelere yollayıp, farkı ikiye taşıdı: 0-2. Akıllı oynayan ve rakibinin zaaflarını iyi kullanan sarı- lacivertliler, kalan dakikalarda skoru korumasını bildi ve 3 puanın sahibi oldu. Kanarya bu galibiyetle 41 puana ulaştı. Bu sezon ligde 4. kez mağlup olan Başakşehir ise 43 puanda

    BAŞAKŞEHİR TOPLA 'OYALANDI', FENERBAHÇE GOLLERİ SIRALADI
    Maç sonunda topla oynama oranlarında Başakşehir yüzde 61.4'e, yüzde 38.6'lık üstünlük sağladı. Ancak asıl önemli olan şut sayısında 15-11, isabetli şutta 5-3, skor tabelisında da 2-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti yazılıydı.kaldı.

    F.Bahçe rakibine maç boyunca 18 pas arası yaparak, oyun kurmasını engelledi. Kapılan bu toplar, ani ataklarla Başakşehir kalesinde gol pozisyonuna dönüştü.

    Neto üç maç sonra
    FENERBAHÇE'DE sakatlığı sona eren Portekizli stoper Neto ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Neto'nun dönüşüyle, Mehmet Topal orta sahaya geçti. Sarı-lacivertliler ideal saha dizilişiyle sahada yer aldı. Neto en son ligde 17. haftada Konya deplasmanında oynamıştı.

    ?Valbuena yine yedek
    AYKUT Kocaman, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev verdiği Mathieu Valbuena'yı Başakşehir karşısında yine kulübeye çekti. İlk 11'de sol kanatta Aatıf Chaheforma giydi. Sarılacivertli ekipte Giuliano'nun dönüşüyle Alper Potuk da dün yedek soyundu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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