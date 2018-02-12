Lig daha yeni başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle liderle puan farkını 2'ye indirirken, şampiyonluk yarışına heyecan getirdi. İki haftadır berabere kalan Kanarya, karşılaşmaya hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Giuliano'nun şutunda top direği sıyırarak auta gitti. Brezilyalı yıldız, 19'da bu kez üst direğe takıldı. 32'de Giuliano'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fernandao, soluyla topu tam köşeye gönderdi: 0-1.



VOLKAN DEMİREL DEVLEŞTİ

Devre biterken Volkan Demirel, önce Visca ardından Chedjou'nun pozisyonlarında iki geçit vermedi. İkinci yarıda Başakşehir beraberlik için yüklenirken, golü bulan taraf yine Fenerbahçe oldu. 56'da sağdan gelişen atakta Isla'nın ortasını Fernandao kafayla filelere yollayıp, farkı ikiye taşıdı: 0-2. Akıllı oynayan ve rakibinin zaaflarını iyi kullanan sarı- lacivertliler, kalan dakikalarda skoru korumasını bildi ve 3 puanın sahibi oldu. Kanarya bu galibiyetle 41 puana ulaştı. Bu sezon ligde 4. kez mağlup olan Başakşehir ise 43 puanda



BAŞAKŞEHİR TOPLA 'OYALANDI', FENERBAHÇE GOLLERİ SIRALADI

Maç sonunda topla oynama oranlarında Başakşehir yüzde 61.4'e, yüzde 38.6'lık üstünlük sağladı. Ancak asıl önemli olan şut sayısında 15-11, isabetli şutta 5-3, skor tabelisında da 2-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti yazılıydı.kaldı.



F.Bahçe rakibine maç boyunca 18 pas arası yaparak, oyun kurmasını engelledi. Kapılan bu toplar, ani ataklarla Başakşehir kalesinde gol pozisyonuna dönüştü.

Neto üç maç sonra

FENERBAHÇE'DE sakatlığı sona eren Portekizli stoper Neto ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Neto'nun dönüşüyle, Mehmet Topal orta sahaya geçti. Sarı-lacivertliler ideal saha dizilişiyle sahada yer aldı. Neto en son ligde 17. haftada Konya deplasmanında oynamıştı.



?Valbuena yine yedek

AYKUT Kocaman, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev verdiği Mathieu Valbuena'yı Başakşehir karşısında yine kulübeye çekti. İlk 11'de sol kanatta Aatıf Chaheforma giydi. Sarılacivertli ekipte Giuliano'nun dönüşüyle Alper Potuk da dün yedek soyundu.