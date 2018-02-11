Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Biz Türkiye'yi temsil ederken 65 maçın 64 tanesini oynadık hiçbir zaman böyle bir talebimiz olmadı. İkincisi bu sezon başı yapılmış bir fikstür. Dolayısıyla kadrolar da buna göre yapılıyor. Bence çok anlamlı değil. Doğru neyse o yapılsın hiçbir derdim yok. Bir de bizim oynayacağımız kupa maçının Bayern Münih maçının bir alakası yok. Kadro derinliğine bakıldığı zaman Beşiktaş bize göre sanki Beşiktaş bize göre daha iyi en azından dışarıdan öyle gözüküyor. Bu talebin anlamını ben anlayamadım. Sanki bundan faydalanma durumu karşılaşma ekiplerden birinin teknik direktörü olarak hiçbir faydalanacak dururmumuz yok. Yanlış bir talep olarak gözüküyor. Federasyonun bunu çok dikkate alacağı konusunda emin değilim. Fenerbahçe maçından sorna tekrar bir Bayern Münih maçı vardır ulusal durumu o zaman bizim için düşünmeyenleri ben düşünürüm" dedi