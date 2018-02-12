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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Volkan'a 'Kocaman' uyarı

    Volkan'a 'Kocaman' uyarı

    Jose Fernandao ile ilk golü atan Fenerbahçe'de bütün takım gol sevincini yaşamak için bir arada toplandı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:29
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