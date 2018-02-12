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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan olay sözler! Kavga...

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a>'dan olay sözler! Kavga...

    Brezilyalı futbolcu Giuliano, 2-0'lık Başakşehir galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu bu maçta forma giyebilmek için teknik heyet ile tartıştığını belirtti.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:20
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