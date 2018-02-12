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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan süper dönüş

    Giuliano’dan süper dönüş
    İkinci yarının ilk maçı olan mücadelesinde omzu çıkan , karşısında sahalara döndü. yıldız, doktorların uyarısına rağmen kendi isteğiyle forma giydi. Sambacı, sergilediği futbolla Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. İlk yarıda bir şutu üst direkten dönen yıldız, hücum organizasyonlarında ustalığı ile takımına hayat verdi.

    Brezilyalı yıldızın ilk yarıda bir şutunda top üst direkten döndü.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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