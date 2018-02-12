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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ahmet Çakar'dan olay paylaşımı!

    Ahmet Çakar'dan olay <a href="/index/volkan_demirel_431573348811?id=50efef2b-35a4-43a2-aeb4-b586e67fee24" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> paylaşımı!


    Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın son dakikasında yan hakeme ettiği küfür sosyal medyaya damga vurdu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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