Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Fenerbahçe’nin kendilerini oynatmamaya çalıştığını söyleyerek, şampiyonluğa da inançlarının tam olduğunu söyledi.
"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"
Eksik isimlerin takımı nasıl etkilediği yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, "Oynatmamaya çalışan, topun arkasına çabuk geçen bir takıma karşı oynadık. Oyuncular hakkında konuşmak yerine, takım hakkında konuşmayı severim. Bu oyunun içinde bu var. Zaman zaman eksikler olacaktı. Bugün neyi planladığımıza bakmak gerekiyor" dedi.
Şampiyonluğa olan inançlarının devam ettiğini söyleyen başarılı teknik adam, "Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Rakibin kaygısı çok fazlaydı. Bugün değerli olan şu, 4 senedir üzerine koyarak oluşturduğumuz oyunla ligin tepesindeyiz. Fenerbahçe'nin bugün oynatmamak üzerine ortaya koyduğu futbol, bizim ne kadar geliştiğimizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Son olarak Arda Turan'la ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Arda bugün bölüm bölüm iyi oynadı. Ama uzun süredir oynamayan bir oyuncuydu Arda. Süresini uzatıyoruz. Her geçen daha da iyi olacak. Bence şu anda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında gidiyor. Biz de oyunumuzu geliştirerek bu yolda devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
-
Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
-
Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
-
Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.