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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Soyunma odasında büyük sürpriz

    Soyunma odasında büyük sürpriz

    teknik heyeti 'i 2-0 yendikleri maç öncesinde ilginç bir uygulamaya gitti

    'de 21. haftanın en önemli maçında , deplasmanda 'i 2-0 mağlup ederek ligin zirvesine yeniden ortak olurken maç öncesi çok ilginç bir uygulamanın hayata geçirildiği öğrenildi.

    Beinsports Fenerbahçe muhabirinin verdiği bilgiye göre; Sarı Lacivertliler konsantrasyonu artırmak adına turuncu renkte olan konuk ekip soyunma odası duvarlarını renklerde duvar kağıdıyla kapladılar. Uygulama maç öncesi kısa sürede yapıldı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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