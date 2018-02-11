Volkan Demirel'den Beşiktaş yanıtı!
Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'ın yoğun fikstür nedeniyle kupadaki Fenerbahçe maçlarının ertelenmesini istemesine bu sözlerle yanıt verdi.
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