CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eski arkadaşlar hasret giderdi

    Eski arkadaşlar hasret giderdi
    F.Bahçe'nin milli kalecisi ile daha önce sarı-lacivertlilerde görev yapmış file bekçileri ve maç öncesinde hasret giderdiler. Isınma çalışmaları esnasında samimi bir şekilde sohbet eden üçlü, birbirlerine başarı diledi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eski arkadaşlar hasret giderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN