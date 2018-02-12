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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ‘Isco’ ’de

    ‘Isco’ Oğuzhan Can Fenerbahçe’de
    F.Bahçe, 'nın Türk futbol kulübü olan FSV Duisburg'dan 19 yaşındaki orta saha 'ı U21 takımına transfer etti. 'da kamptayken sarı-lacivertlilerin ilgisini çeken ve arkadaşları tarafından R.Madrid'in yıldızı Isco'ya benzeyen oyun tarzıyla bu lakap takılan Oğuzhan, "F.Bahçe'nin ilgisini duyunca çok şaşırdım" dedi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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