Ava giden avlandı!

Maç öncesi 3 önemli eksiği olan Başakşehir'de eksik oyuncuların yerine kimlerin oynayacağı ve Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusuydu. Abdullah Avcı, Mossoro, Emre Belözoğlu ve Epureanu'nun yerine Arda Turan, İrfan Can Kahveci ve Chedjou'yu tercih etti.

Arda'nın Barcelona'dan alışkın olduğu topa hakim olan, statik oyun tarzı Başakşehir'in topla hızlı çıkan oyun yapısına ters düştü. Emre Belözoğlu, Mossoro ve Epureanu gibi takımın iskeletini oluşturan oyuncuların eksikiği Başakşehir'de pas geçişlerinde sorun yaşanmasına neden oldu. Özellikle takımın oyun kurucusu pozisyonunda olan kaptan Emre Belözoğlu'nun yokluğu çok hissedildi.





Başakşehir, sarı-lacivertli takıımdan daha çok topa sahip oldu. Ancak bu istatistiği verimli kullanamadı ve pozisyon üretemedi.

Aykut Kocaman, Abdullah Avcı'nın takımını çok doğru analiz etti. Trabzonspor mücadelesinde de Kocaman, Rıza Çalımbay'ın takımına oyun anlamında üstünlük sağlamış ama kazanamamıştı. Ayrıca sarı-lacivertli takımın isteği ve arzusu da dikkat çeken bir diğer etkendi.







Gael Clichy 118 kez topla buluşarak bu alanda lider oldu. Başakşehir'in oyun kurmadaki sorununu bu istatistik gözler önüne serdi.





Fenerbahçe mücadeleye önde pres ile başladı ve maç boyunca bunu uygulamaya çalıştı. Sarı-lacivertli takım büyük bölümde bu presi başarıyla uyguladı. Başakşehir ise ısrarla pasla çıkmaya çalıştı. Ceza sahası içi ve çevresinde riskli paslar yapan Başakşehir, top kayıpları yaptı ve Fenerbahçe pozisyonlar yakaladı.





Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı savunmada çok iyi durdu ve alanı çok iyi kapattı. Başakşehir'i oynatmamaya ve kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalıştı. Başakşehir savunmadan pasla çıkmakta ısrar edince top kayıpları yaşadı. Bu pozisyonlardan birinde Fernandao, sol ayağıyla iyi bitirdi ve sarı-lacivertli takımı öne geçirdi.

Başakşehir, Gökhan İnler'ın etkili ters toplarıyla özellikle Visca olmak üzere kanat oyuncularını bire bir bırakarak etkili olmaya ve pozisyon üretmeye çalıştı ama bunda çok başarılı olamadı. Fenerbahçe rakip kanat oyuncularının birebir kalmasına nadir izin verdi.





İkinci yarının başında Başakşehir biraz daha önde oynamaya ve etkili olmaya çalıştı. Fenerbahçe'nin yine hızlı bir atağında sağ kanattan Isla çok iyi bir top kesti, Fernandao yine sahneye çıktı ve altıpas içinde çok iyi bir kafa vuruşu yaptı ve farkı ikiye yükseltti.



Bu sezon Süper Lig'deki altıncı gole sebep olan hatasını yapan Başakşehir bu hatalardan ikisini Fenerbahçe karşısında yaptı. Ayrıca Fenerbahçe Süper Lig'de ilk yarısını önde kapattığı son 63 maçta yenilmedi (56 Galibiyet - 7 Beraberlik). Bu gecede bu istatistik değişmedi.





MAÇIN YILDIZI FERNANDAO!

Başakşehir maçında attığı iki golle yıldızlaşan Fernandao, Süper Lig'de en son 2016 yılında Eskişehirspor karşısında 3-0 kazanılan maçta 2 gol atmıştı. Hücum hattındaki etkili performansının yanı sıra Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin etkili uyguladığı önde prese yaptığı katkıda çok büyüktü.

Fernandao, girdiği 12 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ve 6 hava topunun 5'inde rakiplerine üstünlük sağladı. 2 isabetli şutta 2 gol bulan Brezilyalı forvet, 1 de şut pası verdi.





TAKIM KÖTÜ ARDA TURAN İYİ!

Medipol Başakşehir'in oyun yapısına uyum sağlayamadığı görülen Arda Turan, bireysel istatistiklerde ise başarılı bir grafik çizdi. Girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Arda, takımının en iyisi oldu. Milli futbolcunun hücumdaki performansı ise sınıfta kaldı. Arda yaptığı 5 ortada da isabet sağlayamadı. Çektiği 1 şutu savunma tarafından engellenen Arda, 1 de şut pası verdi.



Arda Turan, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında forma giydiği son altı maçta galibiyet yüzü göremedi (1B 5M).







JOSEF DE SOUZA ETKİLİYDİ

Fenerbahçe'de gecenin bir diğer etkili ismi ise Souza'ydı. Brezilyalı orta saha 5 ikili mücadele kazanırken, 3 top kaptı. Ayrıca 4 top uzaklaştıran Souza, 3 de pas arası yaptı. Yaptığı 1 ortada da isabet sağladı.





*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır)

SONUÇ: AVA GİDEN AVLANDI!

İki ekip için de çok önemli olan gecenin kazananı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım oynanan oyun olarak da ilerideki haftalar için umut verdi. Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında olduğu gibi takımını hem mental, hem fiziksel hem de taktiksel olarak çok iyi hazırlamış. Trabzonspor maçını kazanamayan Fenerbahçe, Başakşehir'in yeterli direnci verememesiyle çok rahat bir oyun oynadı. Sarı-lacivertliler 5-0 olabilecek bir mücadelede 2-0 kazanmayı bildi ve şampiyonluk yarışından kopmadı.



Abdullah Avcı ise kadro tercihleri, oynanan oyun ve oyuna müdahale konusunda sınıfta kaldı. Fenerbahçe'nin baskısına yanıt veremeyen Başakşehir, gole uzak bir görüntü çizdi. İkili mücadelelerde önceki maçlardaki hırsından uzak olan Başakşehirli oyuncuların mental olarak da bu maça iyi hazırlanmadığı aşikardı. Savunmadan pasla çıkma konusunda saplantılı bir şekilde uğraşan Avcı'nın öğrencileri inanılmaz pas hataları yaptı. Bunda sarı-lacivertli takımın yaptığı doğru pres çok etkiliydi. Başakşehirli oyuncuların Avcı'nın kurallarını ne olursa olsun uygulamaya çalışmaları, çamura saplanan araba gibi takımın da saplandığı yerden çıkmasına mani oldu. Avcı yaptığı aceleci hamleler ile işleri daha da zora soktu.



Gecenin özeti: Aykut Kocaman'ın planı Abdullah Avcı'nın elini koluna bağladı. Haftaya Trabzonspor'a konuk olacak Başakşehir'in nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Başakşehir, Galatasaray'ın bugün oynanacak Antalyaspor maçını kazanması durumunda liderliği kaybedecek.



ÖZEL ANALİZ - EMRE TOPALOĞLU | FOTOMAC.COM.TR