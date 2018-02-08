Tahir Sarıoğlu uğurlandı
Yıldırım ağladı, konuşamadı
Aziz Yıldırım törende konuşmak için kürsüye çıktı ancak gözyaşlarına hakim olamayınca konuşamadan indi. Metin Kalkavan, "Güzel insandı. F.Bahçe'de yöneticilik hayali vardı, gerçekleşti. Mekanı cennet olsun" dedi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
-
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
-
Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
-
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
Tahir Sarıoğlu uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.