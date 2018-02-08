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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    uğurlandı

    Tahir Sarıoğlu uğurlandı
    F.Bahçe'de pazartesi günü vefat eden asbaşkan son yolculuğuna uğurlandı. Sarıoğlu için Dereağzı'ndaki 'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Levent Camisi'ne götürülen Sarıoğlu'nun naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

    Yıldırım ağladı, konuşamadı
    Aziz Yıldırım törende konuşmak için kürsüye çıktı ancak gözyaşlarına hakim olamayınca konuşamadan indi. Metin Kalkavan, "Güzel insandı. F.Bahçe'de yöneticilik hayali vardı, gerçekleşti. Mekanı cennet olsun" dedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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