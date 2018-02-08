CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    anıldı

    İslam Çupi anıldı
    Türk spor basınının duayenlerinden , ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı. Çupi'nin Topkapı Maltepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, aile fertleri, Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay, meslektaşları ile sevenleri katıldı. Çupi, "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü&sbquo; ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte&sbquo; adı konamaz" sözleri ile hafızalarda yer etmişti.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İslam Çupi anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN