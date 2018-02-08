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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    : maç olacak

    <a href="/index/kameni?id=50dbbddd-53ce-4424-8084-0c973e806c1c" class="" rel="tag">Kameni</a>: <a href="/index/buyuk?id=6fda77ba-5ea6-4293-b879-5e28a8d50827" class="" rel="tag">Büyük</a> maç olacak
    'nin Kamerunlu kalecisi Carlos , sakatlara rağmen turu geçerek gerekeni yaptıklarını söyledi. Beşiktaş eşleşmesi içinse, " böyle maçları oynayabilmek için yaşıyoruz. bir maç olacak. Ligde onları yenmiştik. Turu geçen taraf biz olmak istiyoruz. Ama önce ligdeki Başakşehir maçını düşünmeliyiz" dedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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