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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    ’e istirahat

    Josef’e istirahat

    sezon başından bu yana vazgeçmediği - ikilisini önünde dinlendirdi

    Orta alanda Oğuz Kaan ile Elif görev yaptı. Topal yedekler arasında yer alırken, stada getirilmedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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