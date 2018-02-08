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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Fener 6'da 6 ile yarı finalde

    Fener 6'da 6 ile yarı finalde

    Giresunspor’un tek sayısı Diabang’dan geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen konuk ekip, ’nin oyuna ağırlığını koyması üzerine direnemedi

    , Çeyrek Final rövanş maçında Kadıköy'de Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, gençler ve yedeklerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıkarken, ilk dakikalarda güç anlar yaşadı. 10'da Sinan'ın kaleci Kameni'yi geçip, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak dışarı gitti. 13'te Ahmed'in uzun pasında topla buluşan Diabang ceza sahasında kaleci Kameni ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu bu kez affetmedi: 0-1. golü yiyince kendine geldi. Elif Elmas'ın yararlanamadığı pozisyonun ardından 19'da Nabil Dirar ceza sahasına ortaladı.

    SAMED'DEN TAKİPÇİLİK
    Fernandao'un vuruşunda kaleciden dönen topu Samed tamamlayarak, skora denge getirdi: 1-1. Ataklarını sıklaştıran Kanarya, 37'de öne geçti. Aatif'ın ceza yayı solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarının sonunda Ahmad Abad'ın orta-şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarpıp, auta çıktı. İkinci yarıda konuk ekibin çabaları sonuç vermezken, Fenerbahçe de farkı artıracak pozisyonları kullanamayınca mücadele 2-1 sona erdi. Fenerbahçe, yarı finale yükselirken, Giresunspor kupaya veda etti.

    DEV YARI FİNAL: F.Bahçe- Beşiktaş
    Giresunspor'u eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti. Ezeli rakipler arasındaki yarı finalin ilk karşılaşması 27, 28 Şubat veya 1 Mart tarihinde, rövanş ise 17, 18, 19 Nisan'da oynanacak. Kesin tarihler federasyon tarafından açıklanacak.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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