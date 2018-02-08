Fener 6'da 6 ile yarı finalde
Giresunspor’un tek sayısı Diabang’dan geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen konuk ekip, Fenerbahçe’nin oyuna ağırlığını koyması üzerine direnemedi
SAMED'DEN TAKİPÇİLİK
Fernandao'un vuruşunda kaleciden dönen topu Samed tamamlayarak, skora denge getirdi: 1-1. Ataklarını sıklaştıran Kanarya, 37'de öne geçti. Aatif'ın ceza yayı solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarının sonunda Ahmad Abad'ın orta-şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarpıp, auta çıktı. İkinci yarıda konuk ekibin çabaları sonuç vermezken, Fenerbahçe de farkı artıracak pozisyonları kullanamayınca mücadele 2-1 sona erdi. Fenerbahçe, yarı finale yükselirken, Giresunspor kupaya çeyrek finalde veda etti.
DEV YARI FİNAL: F.Bahçe- Beşiktaş
Giresunspor'u eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti. Ezeli rakipler arasındaki yarı finalin ilk karşılaşması 27, 28 Şubat veya 1 Mart tarihinde, rövanş ise 17, 18, 19 Nisan'da oynanacak. Kesin tarihler federasyon tarafından açıklanacak.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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