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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Aatıf köşeye çiviledi

    Aatıf köşeye çiviledi

    'yi rahatlatan gol Aatıf Chahechouhe'dan geldi. Faslı oyuncu, 37'de ceza yayı solundan sağ ayağıyla kaleye harika bir plase şut gönderdi

    Meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1. Aatıf bu sezon resmi maçlarda 2. golünü attı. Sarı-lacivertli oyuncu daha önce yine kupada Adana Demirspor filelerini havalandırmıştı.

    Çotanak 2 kez direğe takıldı
    Onuk takımın iki topu direkten döndü. 10'da Sinan'ın kaleci Kameni'yi geçip, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak dışarı gitti. İlk yarının sonunda Ahmad'ın ortasında top üst direğe çarpıp, auta gitti.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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