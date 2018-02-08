Aatıf köşeye çiviledi
Fenerbahçe'yi rahatlatan gol Aatıf Chahechouhe'dan geldi. Faslı oyuncu, 37'de ceza yayı solundan sağ ayağıyla kaleye harika bir plase şut gönderdi
Çotanak 2 kez direğe takıldı
Onuk takımın iki topu direkten döndü. 10'da Sinan'ın kaleci Kameni'yi geçip, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak dışarı gitti. İlk yarının sonunda Ahmad'ın ortasında top üst direğe çarpıp, auta gitti.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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