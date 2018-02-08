Neto ve Şener döndü
Sakatlıkları geçen iki isim 11’de forma giydi. Giuliano ise kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Neto ve Şener Özbayraklı sahalara döndü. Şener 42, Neto 46 gün sonra forma giydi. İlk 11'de yer alan ikili başarılı futbollarıyla sevindirdi. Omzu çıktıktan sonra ilk kez önceki gün idmana katılan Giuliano ise Aykut Kocaman tarafından 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
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Gercek Son iki lig macindaki Kasti hatalar gs ye yapilmis olsa birakin hakemlik yapmayi adami 3 Ay sokaga cikartamaz hale getirirlerdi
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Hasan Şaş'tan küfür iddiası!
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POLAT ADANALILAR BİR ARADA
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Gomis'e Elmander uyarısı!
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serdar gs ye ailen usain boltu transfer etmemiz lazım her maç kesin 20km koşar
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