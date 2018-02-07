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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Giresunspor’da 2 yönetici gözaltına alındı

    Giresunspor’da 2 yönetici gözaltına alındı

    Asbaşkanı Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, akreditasyon kartlarıyla stada taraftar soktukları gerekçesiyle spor şube tarafından gözaltına alındı.

    'nda 'yle deplasmanda karşılaşan 'da Asbaşkan Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, maç içinde spor şube tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 2 ismin, kendilerine ait akreditasyon kartıyla tribüne taraftar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyette ifade verdiği öğrenildi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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