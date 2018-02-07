Fenerbahçe'nin yeni sol beki
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Hasan Ali ve İsmail'in yokluğunda sol bekte genç oyuncu Serhat Kot'a görev vermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'deki stoper sıkıntısı Neto'nun dönüşü ile şimdilik sona ererken, bu kez sol bek krizi patlak verdi. İsmail Köybaşı'nın yapılan ilk kontrollerinde kasığında ödem tespit edilirken, yırtıktan şüphe edildiği öğrenildi. Bu mevkinin diğer alternatifi Hasan Ali'nin ise yeniden ayağı şişti. Kupadaki Giresun maçında Serhat Kot görev yapacak.
Sabah
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:00
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
taraftar Öedeme yapılacak mı değil , alacakları ödenecek mi ? Biraz TÜRKÇE, lütfen.
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
gs>fotomaç gs düşmanlığınızla yakında dibi boylayacaksınız kimse okumayacak sizi
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Kriz büyüyor
Toplam 34
Yorum
3 Temmuz=15 Temmuz Söylediğin, ortada duran apaçık bi gerçek.. Ama işte, onlar "gözleri var, görmezler."
Fenerbahçe'nin yeni sol beki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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