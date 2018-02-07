Fenerbahçe'deki stoper sıkıntısı Neto'nun dönüşü ile şimdilik sona ererken, bu kez sol bek krizi patlak verdi. İsmail Köybaşı'nın yapılan ilk kontrollerinde kasığında ödem tespit edilirken, yırtıktan şüphe edildiği öğrenildi. Bu mevkinin diğer alternatifi Hasan Ali'nin ise yeniden ayağı şişti. Kupadaki Giresun maçında Serhat Kot görev yapacak.

Sabah



