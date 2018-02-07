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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nin yeni sol beki

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni sol beki

    teknik direktörü , ve İsmail'in yokluğunda sol bekte genç oyuncu 'a görev vermeye hazırlanıyor.

    'deki stoper sıkıntısı Neto'nun dönüşü ile şimdilik sona ererken, bu kez sol bek krizi patlak verdi. 'nın yapılan ilk kontrollerinde kasığında ödem tespit edilirken, yırtıktan şüphe edildiği öğrenildi. Bu mevkinin diğer alternatifi 'nin ise yeniden ayağı şişti. Kupadaki Giresun maçında görev yapacak.

    Sabah

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:00
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