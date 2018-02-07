F.Bahçe'ye iyi haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Neto sevinci yaşanıyor. Devre arasında Antalya'da sakatlanan ve sonrasında ikisi kupa olmak üzere 5 maçta forma giyemeyen Luis Neto, hafta başı takımla çalışmalara başlamıştı. Sakatlığı geçen Portekizli savunmacı, bu akşam oynanacak olan Giresunspor maçının kadrosuna alındı.

Aykut Kocaman, sakatlıktan yeni dönen Neto'yu Giresunspor maçında yedek soyundurması bekleniyor. Kocaman'ın böyle bir karar almasının nedeni ise pazar günü oynanacak olan Başakşehir maçını düşündüğü belirtildi.