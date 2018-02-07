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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe'ye iyi haber

    F.Bahçe'ye iyi haber

    'de sakatlığı geçen Neto, Giresunspor maçı kadrosuna alındı.

    'nda Giresunspor ile karşılaşacak olan 'de Neto sevinci yaşanıyor. Devre arasında Antalya'da sakatlanan ve sonrasında ikisi kupa olmak üzere 5 maçta forma giyemeyen , hafta başı takımla çalışmalara başlamıştı. Sakatlığı geçen Portekizli savunmacı, bu akşam oynanacak olan Giresunspor maçının kadrosuna alındı.

    , sakatlıktan yeni dönen Neto'yu Giresunspor maçında yedek soyundurması bekleniyor. Kocaman'ın böyle bir karar almasının nedeni ise pazar günü oynanacak olan Başakşehir maçını düşündüğü belirtildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
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