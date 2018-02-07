F.Bahçe'ye iyi haber
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Neto, Giresunspor maçı kadrosuna alındı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Neto sevinci yaşanıyor. Devre arasında Antalya'da sakatlanan ve sonrasında ikisi kupa olmak üzere 5 maçta forma giyemeyen Luis Neto, hafta başı takımla çalışmalara başlamıştı. Sakatlığı geçen Portekizli savunmacı, bu akşam oynanacak olan Giresunspor maçının kadrosuna alındı.
Aykut Kocaman, sakatlıktan yeni dönen Neto'yu Giresunspor maçında yedek soyundurması bekleniyor. Kocaman'ın böyle bir karar almasının nedeni ise pazar günü oynanacak olan Başakşehir maçını düşündüğü belirtildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:22
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Tolga ve Donk neden beraber oynamaz?
Toplam 2
Yorum
Donk-Tolga bal gibi oynar sadece Fatih Terim ortasaha forvet bağlantısını yapmak için önlerine pas yapan teknik bir ortasaha koymayı düşünmedi.
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İstatistik kralı Okay Yokuşlu
Toplam 2
Yorum
tokatlı çok iyitopçu, harika kesici, biraz da ileriye oynasa tam süper olacak
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Önce Haydar sonra Beto
Toplam 3
Yorum
tokatlı hayatının maçını oynayanlar hep bize denk geliyo ne hikmetse
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