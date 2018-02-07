‘Hiç sorun değil’
Giuliano, “Takımın bana ihtiyacı var” diyerek omzundaki ağrılara rağmen çalışmalara başladı, Aykut Kocaman’ın ve tüm takımın gönlünü fethetti...
Göztepe maçında omzu çıkıp Trabzon ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Giuliano, beklenen de erken döndü. Çalışmalara başlayan Brezilyalı yıldızın hala ağrılar olduğu ancak büyük fedakarlık göstererek takıma katıldığı öğrenildi. "Takımın bana ihtiyacı varken ağrıları sorunu edemem" diyen sambacı, Aykut Kocaman'ın ve tüm takımın takdirini kazandı. Giuliano, Başakşehir maçında çok büyük ihtimalle ilk 11'de olacak, Valbuena tekrar yedeğe çekilecek.
BU KEZ SOLDA KRİZ VAR
Skrtel'in sakatlığı sürüyor, Neto ise iyileşti. Şener de hazır. Neto'nun da dönüşü ile Mehmet Topal, orta sahadaki yerine dönecek. Ancak bu kez sol bekte kriz çıktı. Hasan Ali ve İsmail sakat. Hasan Ali'nin pazar günkü maça yetişme ihtimali daha yüksek.
F.Bahçe, bugün kupadaki Giresun sınavının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Giuliano yine takımla birlikte çalıştı.
BU KEZ SOLDA KRİZ VAR
Skrtel'in sakatlığı sürüyor, Neto ise iyileşti. Şener de hazır. Neto'nun da dönüşü ile Mehmet Topal, orta sahadaki yerine dönecek. Ancak bu kez sol bekte kriz çıktı. Hasan Ali ve İsmail sakat. Hasan Ali'nin pazar günkü maça yetişme ihtimali daha yüksek.
F.Bahçe, bugün kupadaki Giresun sınavının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Giuliano yine takımla birlikte çalıştı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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