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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ‘Hiç sorun değil’

    ‘Hiç sorun değil’

    Giuliano, “Takımın bana ihtiyacı var” diyerek omzundaki ağrılara rağmen çalışmalara başladı, ’ın ve tüm takımın gönlünü fethetti...

    maçında omzu çıkıp Trabzon ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Giuliano, beklenen de erken döndü. Çalışmalara başlayan Brezilyalı yıldızın hala ağrılar olduğu ancak büyük fedakarlık göstererek takıma katıldığı öğrenildi. "Takımın bana ihtiyacı varken ağrıları sorunu edemem" diyen sambacı, 'ın ve tüm takımın takdirini kazandı. Giuliano, Başakşehir maçında çok büyük ihtimalle ilk 11'de olacak, Valbuena tekrar yedeğe çekilecek.

    BU KEZ SOLDA KRİZ VAR
    Skrtel'in sakatlığı sürüyor, Neto ise iyileşti. Şener de hazır. Neto'nun da dönüşü ile Mehmet Topal, orta sahadaki yerine dönecek. Ancak bu kez sol bekte çıktı. Hasan Ali ve İsmail sakat. 'nin pazar günkü maça yetişme ihtimali daha yüksek.

    F.Bahçe, bugün kupadaki sınavının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Giuliano yine takımla birlikte çalıştı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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