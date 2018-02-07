TFF yine acımadı!
Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman, PFDK’ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü'nü ve başkan Aziz Yıldırım'ı, kulübün resmi sitesinden yapılan "Sorun Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur" başlıklı yazı nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk ederken, Aykut Kocaman'ı da boş geçmedi! Kocaman, G.Birliği maçı sonrası maç bitiminde hakem Mete Kalkavan'a yönelik, "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun. Dürüst de değilsin, adil de değilsin" dediği iddiasıyla tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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