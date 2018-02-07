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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    yine acımadı!

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> yine acımadı!

    Fenerbahçe Kulübü, ve , ’ya sevk edildi

    Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü'nü ve başkan 'ı, kulübün resmi sitesinden yapılan "Sorun Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur" başlıklı yazı nedeniyle tedbirsiz olarak 'ya sevk ederken, 'ı da boş geçmedi! Kocaman, G.Birliği maçı sonrası maç bitiminde hakem 'a yönelik, "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun. Dürüst de değilsin, adil de değilsin" dediği iddiasıyla tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
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