Yenersek kartlar yeniden dağıtılır

F.Bahçe'nin defansta ayakta kalan tek sağlam isim olan Roman Neustadter, her şeye rağmen şampiyonluk yarışının içinde olduklarını, Başakşehir'i yenmeleri halinde kartların yeniden dağıtılacağını söyledi. Başarılı futbolcu, "Pazar günü sert bir rakiple oynayacağız ama hiç dert değil. Biz de bu ligin en güçlü takımlarından biriyiz. İyi maç olacak" şeklinde konuştu.