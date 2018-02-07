Yenersek kartlar yeniden dağıtılır
F.Bahçe'nin defansta ayakta kalan tek sağlam isim olan Roman Neustadter, her şeye rağmen şampiyonluk yarışının içinde olduklarını, Başakşehir'i yenmeleri halinde kartların yeniden dağıtılacağını söyledi. Başarılı futbolcu, "Pazar günü sert bir rakiple oynayacağız ama hiç dert değil. Biz de bu ligin en güçlü takımlarından biriyiz. İyi maç olacak" şeklinde konuştu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
-
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
-
Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
Yorum
Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
Yenersek kartlar yeniden dağıtılır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.