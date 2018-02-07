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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ‘Kollama’ diye bir şey olmaz

    ‘Kollama’ diye bir şey olmaz
    F.BAHÇE'nin eski başkanlarından Ali Şen, hakem tartışmaları ile ilgili olarak, "Ben bir takımın kollandığına inanmıyorum. Ben de geçmişte hakemlere ayıp etmişim, kabul ediyorum" dedi. Radyospor'a konuşan Şen, G.Birliği Ümit Özat'ın ileride F.Bahçe'ye hoca olabileceğini, taraftarın bir başkan adayını desteklerken kulübe zarar vermemelerini istedi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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