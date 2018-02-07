‘Kollama’ diye bir şey olmaz
F.BAHÇE'nin eski başkanlarından Ali Şen, hakem tartışmaları ile ilgili olarak, "Ben bir takımın kollandığına inanmıyorum. Ben de geçmişte hakemlere ayıp etmişim, kabul ediyorum" dedi. Radyospor'a konuşan Şen, G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın ileride F.Bahçe'ye hoca olabileceğini, taraftarın bir başkan adayını desteklerken kulübe zarar vermemelerini istedi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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