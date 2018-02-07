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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Karnım ağrıdı bakan olmadı

    Karnım ağrıdı bakan olmadı
    F.Bahçe'den sonra Cagliari'ye giden ancak orada da dikiş tutturamayıp Toronto'ya transfer olan Van der Wiel, sarı-lacivertli kulübe taş attı. Hollandalı sağ bek, F.Bahçe'de kendisine hiç önem verilmediğini belirterek "Bir dönem 3 ay karnım ağrımıştı ancak kimse bana neyin var diye sormadı bile" ifadesini kullandı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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