Karnım ağrıdı bakan olmadı
F.Bahçe'den sonra Cagliari'ye giden ancak orada da dikiş tutturamayıp Toronto'ya transfer olan Van der Wiel, sarı-lacivertli kulübe taş attı. Hollandalı sağ bek, F.Bahçe'de kendisine hiç önem verilmediğini belirterek "Bir dönem 3 ay karnım ağrımıştı ancak kimse bana neyin var diye sormadı bile" ifadesini kullandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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