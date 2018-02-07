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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Neden tebrik edeyim

    Neden tebrik edeyim
    ASBAŞKAN , önceki gece Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada başkanı seçilen 'i tebrik etmediğini söyledi. Bunun nedenini " bizi şikecilikle suçladı. Neden tebrik edeyim" diye açıklayan Uslu, "Mustafa Cengiz'le kişisel bir problemim yok. Akrabaları benim eski iş ortaklarımdı ama gerek yok" ifadesini kullandı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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