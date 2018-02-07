Neden tebrik edeyim
ASBAŞKAN Mahmut Uslu, önceki gece Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray başkanı seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik etmediğini söyledi. Bunun nedenini "Mustafa Cengiz bizi şikecilikle suçladı. Neden tebrik edeyim" diye açıklayan Uslu, "Mustafa Cengiz'le kişisel bir problemim yok. Akrabaları benim eski iş ortaklarımdı ama gerek yok" ifadesini kullandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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