CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    8 numarayı aradılar

    8 numarayı aradılar
    Kocaman'ın devre arasında 8 numara transferi de istemesine rağmen maddi imkanlar nedeniyle kapatılamayan bölgenin açıklığı bir kez daha ortaya çıktı. Topal'ın stoperde başladığı maçta Kaan ve dönüşümlü olarak 6 ve 8 numara oynadı. Josef sadece 5 kez hücum bölgesinde topla buluşurken, Oğuzhan ise 10 kez destek verdi. Sonradan maça giren Eljif ise hücumda 1 kez topla buluştu.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    8 numarayı aradılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN