8 numarayı aradılar
Kocaman'ın devre arasında 8 numara transferi de istemesine rağmen maddi imkanlar nedeniyle kapatılamayan bölgenin açıklığı bir kez daha ortaya çıktı. Topal'ın stoperde başladığı maçta Oğuzhan Kaan ve Josef dönüşümlü olarak 6 ve 8 numara oynadı. Josef sadece 5 kez hücum bölgesinde topla buluşurken, Oğuzhan ise 10 kez destek verdi. Sonradan maça giren Eljif ise hücumda 1 kez topla buluştu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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