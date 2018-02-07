Gel de yanma!

Kaçan golleri ve hakem hataları ile gündem olan Gençlerbirliği maçının istatistik raporları dün Aykut Kocaman'ın önüne geldi. Rakamlar Fenerbahçe'nin rakibini resmen sahadan sildiğini gösterdi. Başkent ekibinin yaptığı toplam pastan (318) daha fazla isabetli pas veren (375) Kanarya, rakibinin maç boyunca yaptığı toplam hücum sayısına da sadece ikinci yarıda (90) ulaştı. Yine sadece ilk devrede bile Gençler'in 90 dakikada ceza alanına gönderdiği toptan fazlasını atan (28-27) sarı-lacivertliler, isabetli şutta da rakibin toplam şut sayısını yakaladı (7-7).



Her kulvarda üstün

Kanarya yine oyunu rakip alana yıkmada da ilk 45 dakikadaki performansıyla kırmızı-siyahlıları geçti. Fener ilk devre rakip sahada 42 top karşılarken, G.Birliği toplamda 35'i buldu. Bu rakamlara rağmen maçın 2-2 bitmesi hayal kırıklığı oldu. Aykut hoca kaçan 2 puana bir kez daha yandı.