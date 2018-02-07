CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gel de yanma!

    Gel de yanma!

    2-2 biten G.Birliği maçının istatistikleri Kocaman’ın önüne geldi. Fener’in rakamlarda rakibini sahadan sildiğini gören Aykut hoca bir kez daha çöktü

    Kaçan golleri ve hakem hataları ile gündem olan Gençlerbirliği maçının istatistik raporları dün Aykut Kocaman'ın önüne geldi. Rakamlar Fenerbahçe'nin rakibini resmen sahadan sildiğini gösterdi. Başkent ekibinin yaptığı toplam pastan (318) daha fazla isabetli pas veren (375) Kanarya, rakibinin maç boyunca yaptığı toplam hücum sayısına da sadece ikinci yarıda (90) ulaştı. Yine sadece ilk devrede bile Gençler'in 90 dakikada ceza alanına gönderdiği toptan fazlasını atan (28-27) sarı-lacivertliler, isabetli şutta da rakibin toplam şut sayısını yakaladı (7-7).

    Her kulvarda üstün
    Kanarya yine oyunu rakip alana yıkmada da ilk 45 dakikadaki performansıyla kırmızı-siyahlıları geçti. Fener ilk devre rakip sahada 42 top karşılarken, G.Birliği toplamda 35'i buldu. Bu rakamlara rağmen maçın 2-2 bitmesi hayal kırıklığı oldu. Aykut hoca kaçan 2 puana bir kez daha yandı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gel de yanma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN