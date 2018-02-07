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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Alper’in golleri yetmiyor

    Alper’in golleri yetmiyor
    ALPER Potuk'un gol atması 'ye yaramıyor! Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun ligde ağları sarstığı son dört karşılaşmanın tamamında sahadan 1 puanla ayrıldı. Alper'in gol attığı geçen sezonki maçta 'la yenişemeyen (1-1) Kanarya, bu sezon ise , ve ile 2-2 berabere kaldı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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