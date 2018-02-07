Şampiyonluğu hak ediyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının favorisi olduğunu savundu. Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki santrfor, şampiyonluk yarışında güçlü takımların yer aldığına değinerek, "Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada. Çok iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat dört veya beş takım şampiyonluk için savaşıyor ve hepsi çok güçlü. Hepsinin şampiyon olmak için yeterli şartları var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı çok yüksek. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sene sonu şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. Uzun süren sakatlık döneminde zor günler geçirdiğini anlatan golcü, şöyle devam etti: "Benim için karmaşık bir süreç oldu. Bu kadar ağır bir sakatlık yaşamayı beklemiyordum. Zor bir yıl geçirdim ama her zaman kendime olan güvenimi yüksek tutmaya çalıştım. Çünkü buradaki ilk iki yılımda gerçekten iyi bir performans göstermiştim. Güzel bir gol ortalaması yakalamıştım. Sakatlığımdan sonra kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğimden şüphem yoktu. Umarım bu yılı da en iyi şekilde bitirip, gollerimle takıma katkıda bulunabilirim."



Giuliano'nun yokluğunu tüm takım hissediyor

Brezilyalı golcü, vatandaşı Giuliano'ya da övgüler dizdi. Takımın Giuliano'nun eksikliğini hissettiğini kaydeden Fernandao, "O, pasları ve tekniğiyle fark oluşturuyor. Buraya geldiği ilk günden beri bütün kalitesini gösterdi ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takım eksikliğini hissedecektir ama forvet oyuncuları eksikliğini biraz daha fazla hissedecektir. Onunla oynadığımız zaman gol atma imkanımız daha fazla oluyor.



Ailemle birlikte Türkiye'de mutluyuz

SAMBACI, İstanbul'daki yaşantısını da şöyle anlattı: "Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. Ailemle evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Boş zamanlarımızda dışarı çıkıyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, güzel bir yerde yemek yiyoruz. Çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Yaşları gereği daha fazla yanlarında olmaya çalışıyorum. Evde hep birlikte olmayı daha çok seviyoruz."



Taraftar 12. adamımız, hep yanımızda olsunlar

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Fernandao, "Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Onlar 12. futbolcu. Bütün maçlarımızda stadı doldurup bizi desteklemelerini istiyorum. Önümüzde çok kritik maçlar var. Özellikle ikinci yarının ilk altı maçı çok önemli. Onlar da bizim gibi takımın bir parçası. Bu yüzden stada gelip bizi desteklemeleri çok önemli. Sonuna kadar bizi destekleyip, arkamızda durmalarını istiyorum" dedi.



Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen sambacı, bu sezon 10 maçta şans buldu. 1'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 4 gol atan Fernandao, kamp dönemini de çok iyi geçirdi.