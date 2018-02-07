CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fener yarı final aşkına

    Fener yarı final aşkına

    Sarı-lacivertli ekip, kupada rövanşında Giresunspor’u ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Kanarya, yarı finale çok yakın. Maçı A Spor canlı yayınlayacak

    , rövanş maçında bugün 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka A Spor'dan naklen ve HD kalitesi ile yayınlanacak. Deplas manda ki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek. Kanarya'nın genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıkması bekleniyor.

    Sarı-lacivertliler, kupada oynadığı 5 maçı da kazandı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener yarı final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN