Fener yarı final aşkına
Sarı-lacivertli ekip, kupada çeyrek final rövanşında Giresunspor’u ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Kanarya, yarı finale çok yakın. Maçı A Spor canlı yayınlayacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka A Spor'dan naklen ve HD kalitesi ile yayınlanacak. Deplas manda ki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek. Kanarya'nın genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıkması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, kupada oynadığı 5 maçı da kazandı.
Sarı-lacivertliler, kupada oynadığı 5 maçı da kazandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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