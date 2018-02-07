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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kriz büyüyor

    Kriz büyüyor

    Sarı-lacivertli kulüp, hakem atamaları yüzünden topa tuttuğu ’ya bir kez daha yüklendi: MHK başkanı ve üyelerinin derhal istifa etmeleri kaçınılmazdır

    ile () arasında yaşanan kriz, giderek derinleşiyor. Sarı-lacivertli kulüp, MHK'nın eski başkanı 'nun, Bursa-Beşiktaş (Halil Umut Meler) ve Fenerbahçe- Gençlerbirliği () maçlarının hakemlerinin yer değiştirildiği iddiası üzerine, "Eğer doğruysa ve MHK büyük bir skandala imza atmıştır" açıklaması yayınlamıştı. MHK bunu jet hızıyla yalanladı. Ancak dün bir gazetede iddialar tekrarlandı, yer değiştirmenin Beşiktaşlı yüzünden yapıldığı ileri sürüldü.

    KAOSA DOĞRU GİDER
    Caner, siyah-beyazlıların ilk yarıda 'le oynadığı maçta hakem Mete Kalkavan'a küfretmiş, 6 maç ceza almıştı. İddiaya göre TFF, bunu dikkate alarak Kalkavan'ın Bursa-Beşiktaş maçından alınmasını sağladı. Fenerbahçe, bu haberi kaynak gösterip MHK'ya yeniden yüklendi. Yapılan açıklamada, "MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK başkan ve üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir" denildi.



    İLKİNDEN CEZA ÇIKMADI
    ?Aykut Kocaman, Giresunspor'la oynanan kupa maçı sonrası yaptığı, "Hakemleri yenemeyiz, ligde de, kupada da şampiyon olamayız" dediği için de PFDK'lık olmuştu. Ancak kurul, 3'e karşı 4 oyla ceza tayinine gerek duymadı. Kocaman'ın hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözleri nedeniyle ise 1 ya da 2 maç ceza alabileceği öğrenildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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