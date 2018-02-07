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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

    Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

    Kulübü, 66 yaşında vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu için tören düzenledi.

    Dereağzı'nda bulunan 'nde gerçekleştirilen törende, Kulübü Başkanı , yönetim kurulu üyeleri, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Sarıoğlu'nun ailesi ile üyeler hazır bulundu.

    Konuşma yapmak üzere kürsüye gele Aziz Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamayınca, herhangi bir şey söylemeden yerine döndü ve Metin Kalkavan'ı mikrofona davet etti.

    Gerçek bir dostu ahirete uğurladıklarını aktaran Metin Kalkavan, "İyi ve güzel insandı. Ailesine çok güzel bir miras bıraktı. Hepimiz göçüp gideceğiz ancak herkes bunu başaramıyor. Ona hayatında sorsaydık, buradan uğurlanmak isteyeceğini biliyorduk. Hayalleri vardı ve biri de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmaktı. Bu hayalini gerçekleştirdi. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

    Konuşmaların ardından, helallik istenip dua okunurken, Sarıoğlu'nun naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazı için Levent Camisi'ne götürüldü.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:05
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