Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Fenerbahçe Kulübü, 66 yaşında vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu için tören düzenledi.
Dereağzı'nda bulunan Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve Sarıoğlu'nun ailesi ile üyeler hazır bulundu.
Konuşma yapmak üzere kürsüye gele Aziz Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamayınca, herhangi bir şey söylemeden yerine döndü ve Metin Kalkavan'ı mikrofona davet etti.
Gerçek bir dostu ahirete uğurladıklarını aktaran Metin Kalkavan, "İyi ve güzel insandı. Ailesine çok güzel bir miras bıraktı. Hepimiz göçüp gideceğiz ancak herkes bunu başaramıyor. Ona hayatında sorsaydık, buradan uğurlanmak isteyeceğini biliyorduk. Hayalleri vardı ve biri de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmaktı. Bu hayalini gerçekleştirdi. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, helallik istenip dua okunurken, Sarıoğlu'nun naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazı için Levent Camisi'ne götürüldü.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
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Arda F.Bahçe şanssızlığını kıracak mı?
Toplam 4
Yorum
ARTİST-EMRE İŞBİRLİĞİ İYİLERİ TAKİP EDECEĞİNE GS YA KÖTÜLÜK EDENİ TAKİP ETTİN YANINA GİTTİN EMRE NİN
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Hakem kabusu!
Toplam 10
Yorum
ged 61 adaleti dağıtmak ve hak yememek için cesur,yürekli ve şerefli olmak gerekir...
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Aboubakar paylaşılamıyor!
Toplam 4
Yorum
taraftar Beşiktaş finansal fair play yüzünden alamadı o ara Cenk satılabilseydi ve Abubakarı alabilseydik süper olurdu ama denk gelmedi işte.
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