Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak sözler...
Sabah Spor'un usta yorumcularından Ahmet Çakar, gündemi değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşanan olaylara dair sözleri...
BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ YENERSE RAHATLAR
Şampiyonluk yarışında hâlâ favorinin az farkla da olsa Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Konya'da çok dramatik puan kaybettiler. Onlar için bu haftaki maç çok önemli. Kazanırlarsa çok rahatlarlar. Ama kaybederlerse diğer 3 rakibini hem yarışın içine sokarlar hem de çok mutlu ederler.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:04
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Arda F.Bahçe şanssızlığını kıracak mı?
Toplam 4
Yorum
ARTİST-EMRE İŞBİRLİĞİ İYİLERİ TAKİP EDECEĞİNE GS YA KÖTÜLÜK EDENİ TAKİP ETTİN YANINA GİTTİN EMRE NİN
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Hakem kabusu!
Toplam 10
Yorum
ged 61 adaleti dağıtmak ve hak yememek için cesur,yürekli ve şerefli olmak gerekir...
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Aboubakar paylaşılamıyor!
Toplam 4
Yorum
taraftar Beşiktaş finansal fair play yüzünden alamadı o ara Cenk satılabilseydi ve Abubakarı alabilseydik süper olurdu ama denk gelmedi işte.
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