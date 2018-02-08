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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    ’tan kadın kongre üyelerine çağrı

    Ali Koç’tan kadın kongre üyelerine çağrı

    Spor Kulübü Başkan Adayı , Fenerbahçe’nin kadın kongre üyelerine çağrıda bulundu.

    Spor Kulübü için daha önce adaylığını açıklayan , kadın kongre üyelerine çağrıda bulundu. 18 Şubat Pazar günü kongre üyeleriyle bir araya gelecek olan Koç'un gönderdiği davetiyede şu ifadelere yer verildi:

    "Başkan Adayımız Ali Y. Koç'un şubat ayı itibariyle düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle kongre üyelerimiz ile buluşacağını sizlere daha önce duyurmuştuk. Bu buluşmalar kapsamında 'da 18 Şubat Pazar günü ilk olarak çağdaş toplumun ve geleceğimizin yapı taşları olan sarı-laciverte gönül vermiş kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Bu tarihi şimdiden ajandanıza kaydetmenizi rica ederiz. Kongre üyelerimizin iletişim bilgilerine hukuki sebepten dolayı ulaşma şansımız olmadığından, bu davetimiz çerçevesinde sizlerde çevrenizdeki kadın kongre üyelerimizi bilgilendirebilir, internet sitemiz www.fenerbahceliyiz.net 'e yönlendirerek kendilerine ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Fenerbahçemizin dününde, bugününde ve yarınlarında çok önemli bir role sahip olan değerli kadın kongre üyelerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız."
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:06
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