Ali Koç’tan kadın kongre üyelerine çağrı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe’nin kadın kongre üyelerine çağrıda bulundu.
"Başkan Adayımız Ali Y. Koç'un şubat ayı itibariyle düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle kongre üyelerimiz ile buluşacağını sizlere daha önce duyurmuştuk. Bu buluşmalar kapsamında İstanbul'da 18 Şubat Pazar günü ilk olarak çağdaş toplumun ve geleceğimizin yapı taşları olan sarı-laciverte gönül vermiş kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Bu tarihi şimdiden ajandanıza kaydetmenizi rica ederiz. Kongre üyelerimizin iletişim bilgilerine hukuki sebepten dolayı ulaşma şansımız olmadığından, bu davetimiz çerçevesinde sizlerde çevrenizdeki kadın kongre üyelerimizi bilgilendirebilir, internet sitemiz www.fenerbahceliyiz.net 'e yönlendirerek kendilerine ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Fenerbahçemizin dününde, bugününde ve yarınlarında çok önemli bir role sahip olan değerli kadın kongre üyelerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız."
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:06
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 3
Yorum
palabıyık in cüneyt aut gördüğünü değil düşündüğünü çalan cüneyt bu şekilde yönetmeyince gözden düştü. hakem dediğin fb gs bjk yi hep kazandırmalı ama bellietmemeli
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 6
Yorum
eray veli kavlak ve gökhan töre en yeni transferlerimiz olurlar eski haline dönerlerse şans verilmeli kazanmayı garanti edersek şans bulmalılar
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 3
Yorum
abc cüneyt cakir bu seson birtane fb macina verildi .oda telekomdaki gs-fb derbisi. simdi mhk cakir icin kadiköydeki fb gs macinimi bekliyo?
Ali Koç’tan kadın kongre üyelerine çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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