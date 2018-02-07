Yıldırım'dan Koç gibi liste
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi. Yıldırım, rakibi Ali Koç karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:04
-
Uğur Demirok: Sorun çıkmaz
Toplam 2
Yorum
aydın bursaspor olsaydı yenilirdiniz
-
Larin için olay sözler: 'Baş belası'
Toplam 1
Yorum
atogen İnşallah rakiplerimizin başbelası olur.
-
Kriz büyüyor
Toplam 7
Yorum
UZMAN DR BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞ ANTİFENERLİ OLDUKLARI BELLİ. OYUNCULARIMIZ DOĞRANIYOR Bİ KIRMIZI KART YOK
Yıldırım'dan Koç gibi liste haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.