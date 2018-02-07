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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yıldırım'dan Koç gibi liste

    Yıldırım'dan Koç gibi liste

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi. Yıldırım, rakibi Ali Koç karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:04
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