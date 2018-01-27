Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a başkanlık yolunda meydan okudu. Adaylığını erkene çektiğini belirten Koç, "Sürdürülemez mali yapı ve kulübümüzün gidişatı adaylığımı erkene çekmeme neden oldu." dedi.