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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ozan Ada yolcusu

    Ozan Ada yolcusu

    Kanarya 22 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisi ile anlaştı. Premier Lig ekibi yarım sezon kiralayacağı Ozan’ın 7 milyon euro karşılığında bonservisini de alacak

    Fenerbahçe 'ı İngiliz Premier Lig temsilcisi 'a verdi. Sezon sonuna kadar kiralanan orta saha için, İngiliz ekibi 7 milyon euro verip sezon sonunda bonservisini de alacak. Kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki futbolcu için dün yapılan pazarlıklara son nokta konulurken milli oyuncunun da Ada'ya gitmek istemesi transferde etkili oldu. 'ın bugün C.Palace'lı yöneticilerle İngiltere'ye giderek yeni takımıyla mukavele imzalayacağı belirtildi.

    Al Gharafa istedi ama gitmedi
    Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da Ozan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak oyuncu transfere sıcak bakmamıştı.

    Emre BOL
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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