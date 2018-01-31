Ozan Ada yolcusu
Kanarya 22 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile anlaştı. Premier Lig ekibi yarım sezon kiralayacağı Ozan’ın 7 milyon euro karşılığında bonservisini de alacak
Al Gharafa istedi ama gitmedi
Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da Ozan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak oyuncu transfere sıcak bakmamıştı.
Emre BOL
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı
Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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